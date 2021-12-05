Фанаты «Локомотива» покинули трибуны на матче с «Уралом» в знак протеста

Фанаты московского «Локомотива» покинули трибуны на 20-й минуте состоявшегося в Москве матча 17-го тура чемпионата РФ по футболу против екатеринбургского «Урала»» в знак солидарности с болельщиками московского ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом со счетом 1:0 в пользу команды из Екатеринбурга. Победный гол с пенальти забил полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк (42-я минута). На 47-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил защитника «Локомотива» Тина Едвая, передает РИА «Новости».

Объединение активных болельщиков ЦСКА покинуло стадион на 19-й минуте и 11-й секунде встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» (1:0), которая 4 декабря прошла в Самаре. Акция посвящена событиям, произошедшим после матча 16-го тура национального первенства ЦСКА – «Зенит» (0:2). Во время матча болельщики «армейцев» жгли пиротехнические средства. После встречи активная часть фанатов оставалась на трибунах больше часа. Затем болельщиков отправили на досмотр, после чего – в автозаки. Правоохранительные органы задержали более 400 человек – по итогам задержаний был составлен 51 протокол. Стадион не соответствовал правилам безопасности, сообщили в МВД.

Напомним, в воскресенье вечером в конце футбольного матча с «Зенитом» фанаты ЦСКА зажгли множество файеров, устроив шоу из фейерверков. После игры сотрудники полиции задержали ряд болельщиков. Полиция составила более 50 протоколов об административных правонарушениях. Российская премьер-лига (РПЛ) раскритиковала действия полиции.

Инициативу болельщиков ЦСКА поддержали фанатские объединения других клубов РПЛ, в том числе «Спартака», «Динамо» и «Зенита», «Ростова» (Ростов-на-Дону), «Крыльев Советов» (Самара). Министр спорта Олег Матыцин выразил обеспокоенность по поводу ситуации с болельщиками ПФК ЦСКА.