 

В Николаевской области на охоте застрелили человека. СМИ пишут, что погибший и стрелявший – военные

05.12.2021, 2:48, Новости дня
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“Предварительно на месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший приехал на охоту со знакомыми, но когда один из компании мужчин произвел выстрел, то попал в пострадавшего”, – говорится в сообщении.

Охотничье ружье, из которого сделали выстрел, изъяли.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

“Новости N” сообщили со ссылкой на родственников погибшего, что жертвой стрельбы на открытой местности стал бывший заместитель областного военного комиссара Николаевской области Александр Жолудь.

“По их словам, роковой выстрел прогремел в тот момент, когда ружье было в руках командира батальона ТРО (территориальной обороны. – “ГОРДОН”) Василия Рогозы. Александр Жолудь в момент выстрела находился рядом, был ранен с близкого расстояния, поэтому травма оказалась смертельной”, – объяснило издание.

Ранее Рогоза занимал должность районного военкома в поселке Казанка Николаевской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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