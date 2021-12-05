 

Россия и ЮАР решили объединить усилия в борьбе с COVID из-за штамма «омикрон»

05.12.2021, 2:06, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой совместные усилия в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма «омикрон», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Лидеры стран также обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ обозначила название штамма коронавируса В.1.1.529 греческой буквой «омикрон». Выявили его на юге Африки. Отмечается, что штамм имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, так как могут отразиться на эффективности вакцин. 

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

По предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Крупнейшие авиакомпании мира приостановили с 25 ноября полеты в ЮАР.

Ранее сообщалось, что у двух пассажиров, прибывших 3 декабря в Москву из ЮАР, выявили коронавирус, сейчас устанавливает штамм. Остальных пассажиров на 14 дней изолировали. 



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