 

Россия и ЮАР решили объединить усилия в борьбе с COVID из-за штамма «омикрон»

05.12.2021, 2:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой совместные усилия в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма «омикрон», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Лидеры стран также обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ обозначила название штамма коронавируса В.1.1.529 греческой буквой «омикрон». Выявили его на юге Африки. Отмечается, что штамм имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, так как могут отразиться на эффективности вакцин. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

По предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Крупнейшие авиакомпании мира приостановили с 25 ноября полеты в ЮАР.

Ранее сообщалось, что у двух пассажиров, прибывших 3 декабря в Москву из ЮАР, выявили коронавирус, сейчас устанавливает штамм. Остальных пассажиров на 14 дней изолировали. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Радуцкий уверен, что в Верховной Раде от COVID-19 вакцинированы не более 50% депутатов

09.08 / США и другие страны обеспокоены ситуацией с правами человека в Гонконге

17.10 / Без сертификата ни ногой – в брюссельских барах, клубах и больницах ужесточили меры по борьбе с COVID-19

25.10 / Проведено исследование влияния древних людей на природные ландшафты

16.01 / S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

19.10 / Джонсон задумался об отставке – премьерской зарплаты не хватает на жизнь

25.12 / Яценюк: Не вижу, чего хочет президент, правительство и парламент с точки зрения экономики

06.07 / В ВОЗ заявили, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась на “очень высоком уровне”

12.11 / На митинге оппозиции в Ереване задержали свыше 60 человек

19.07 / “Колос” и “Ворскла” узнали соперников в квалификации Лиги конференций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика