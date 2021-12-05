 

В Японии возмутились размещению российских «Бастионов» на Курилах

05.12.2021, 2:06, Новости дня
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Читатели японского издания Jiji с негодованием встретили новость о размещении берегового ракетного комплекса «Бастион» на Курильских островах.

«Северные острова – это суверенная территория Японии! Если мы пошлем туда японские силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет!» – передает РИА «Новости» сообщение одного из пользователей.

Другой пользователь призвал мировую общественность к их бойкоту. «Больше никаких переговоров с Россией, Китаем и Южной Кореей! Не позволять агрессивные действия по отношению к Японии!», – написал он.

Кроме того, читатели раскритиковали премьер-министра страны Фумио Кисиду, обвинив его в безвольной политике по отношению к соседям. «Новый премьер Кисида и его приспешники Мотэги, Хаяси и Фукуда все настроены прокитайски. Я думаю, что РФ прекрасно это видит и считает, что между Японией и США начинает расти трещина. Потому Москва так и действует», – высказался один из пользователей.

Другой читатель возмутился и призвал «прекратить отношения с Россией» «Что мы все выражаем да выражаем «сожаления»?! Прекратить всякие отношения с Россией!» – написал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что РФ вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства. Он подчеркнул, что РФ сохраняет политическую волю на продолжение диалога с Японией по поиску путей урегулирования проблемы с заключением мирного договора.

Напомним, пресс-служба ТОФ сообщила, что расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа.



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