 

Узбекская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию

05.12.2021, 2:06, Новости дня
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Теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина получила пожизненную дисквалификацию, ей запретили участвовать и посещать любые турниры по теннису, а также оштрафовали на 150 тыс. долларов.

Хабибуллина не оспаривала обвинения. За ней сохраняется право подать апелляцию в спортивный арбитраж в течение 20 рабочих дней, решение международного агентства по обеспечению честности тенниса  вступило в силу 21 ноября, передает Sputnik Узбекистан.

За свою карьеру она набрала наибольшее количество очков как в одиночном, так и в парном разряде IFT.

Ранее российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос», в связи с чем спортсменку задержали в Париже.

В октябре прошлого года французская прокуратура открыла дело о мошенничестве на тотализаторе на турнире «Роллан Гаррос», где Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл играла с румынским дуэтом Андреа Миту и Патриции Марии. Румынки выиграли в гейме, на который были поставлены большие суммы, а ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.



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