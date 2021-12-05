Климкин считает, что в борьбе за Крым Украине следовало выбрать другую стратегию

Речь об этом зашла после вопроса, как он прокомментирует заявление президента Украины Владимира Зеленского, что бывший врио президента, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов – “один из тех людей, которые потеряли Крым”.

“Я считаю, что в случае Крыма нужно было выбрать другую стратегию. Это мое личное мнение. Нужно было создать очаги сопротивления. И это [президента России Владимира] Путина в этой ситуации отвлекло бы, возможно, на другую стратегию и другую тактику”, – ответил Климкин.

Он руководил Министерством иностранных дел Украины с июня 2014 года по август 2019-го.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Зеленский в августе 2020 года уже заявлял о “подаренной без боя” территории Украины, он призывал своих предшественников “не путаться под ногами” в попытке новой власти реформировать страну.

Турчинов тогда ответил: “Многие люди причастны к этому, начиная от [беглого экс-президента Виктора] Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашивать будут не их. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь”. Экс-секретарь СНБО подчеркивал, что приказа сдавать оружие в Крыму категорически не было.

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