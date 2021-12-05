В ЕС начали работу над открытием дипмиссии в Афганистане

Несколько европейских государств, в том числе Франция, ведут работу над открытием совместного дипломатического представительства в Афганистане, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы с несколькими странами думаем над учреждением места, где могли бы присутствовать наши европейские послы… У нас будет дипломатическое представительство», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на Reuters.

По словам французского лидера, сейчас важно уладить несколько вопросов, связанных с безопасностью. Политик отмечал, что открытие дипломатического представительства не означает политического признания движения «Талибан*» (организация, запрещенная в РФ – прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.