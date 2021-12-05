 

Сербы вышли на акцию протеста против закона об экспроприации

05.12.2021, 1:53, Новости дня
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Участники несогласованной акции протеста против законов о референдуме и экспроприации перекрыли ключевые трассы и мосты Сербии и Белграда, полностью заблокировав движение транспорта по ряду основных магистралей республики.

Участники акции протеста перекрыли трассу Е-75, главную транспортную артерию Сербии, в том месте, где она проходит через Белград. Протестующие вышли на проезжую часть, полностью остановив движение. Кроме того, заблокированы Бранков мост и мост Газела, связывающие старую и новую части Белграда, а также Пупинов мост, соединяющий правый и левый берега Дуная, передает ТАСС.

Кроме того, в Белграде протестующие вышли и на проезжую часть площади Славия, полностью заблокировав движение в центральной части столицы. Аналогичные действия предприняты на площади Автокоманда. В пробках застряли десятки автобусов и трамваев, сотни машин. Пассажиры покидают общественный транспорт и двигаются домой пешком. Автомобилисты, вынужденные стоять в пробках в выходной день, ожесточенно сигналят участникам протестной акции.

Как информирует Tanjug, аналогичные акции проходят в Нови-Саде и ряде более мелких городов Сербии. Протестующие перекрыли вторую по значению автомагистраль страны – Ибарскую автотрассу.

Как сообщило национальное телевидение, в акции приняли участие много экологических обществ, гражданских организаций и часть оппозиции. Организовали протест движения «Начни-измени» и «Экологическое восстание». Представители экологических обществ протестуют против предоставления прав австралийско-британскому концерну Rio Tinto на добычу лития в Сербии, залежи которого были обнаружены в районе города Лозница.

После двух часов блокады основных магистралей протестующие начали расходиться. Движение в Белграде было восстановлено. Главная траса страны Е-75 также разблокирована. По сообщениям Tanjug, во время протеста зафиксирован ряд инцидентов. Так, в Нови-Саде произошли две драки групп граждан. Сообщается об одном пострадавшем.

Кроме того, как утверждает премьер-министр Сербии Ана Брнабич, во время протестов произошло нападение на офис правящей Сербской прогрессивной партии в городе Младеновац, где были разбиты стекла.

Перед началом акции МВД Сербии опубликовало сообщение, в котором напомнило гражданам, что проведение несогласованных с властями акций, а также «любая блокада автомобильного движения является нарушением закона». Министерство предупредило, что вся ответственность за последствия незаконных действий ложится на организаторов акции.

Напомним, в понедельник организация госкорпорации «Росатом» Uranium One Holding N.V. заключила соглашение с зарегистрированной в Канаде компанией Alpha Lithium Corporation о создании совместного предприятия для разработки литиевого месторождения в Аргентине. Как отмечал президент АО «Ураниум Уан Груп» (головная компания Uranium One Holding N.V.) Андрей Шутов, литий необходим для ресурсообеспечения «зеленой» экономики будущего.



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