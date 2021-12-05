Борьба за огонь

Если фаеры зажигают — значит, это кому-нибудь нужно?

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С точки зрения людей, давно не испытывающих иллюзий по поводу того, куда движется ведомое властями российское государство, случившееся в ночь на понедельник с фанатами ЦСКА ничего особенно ужасающего не представляет. Ну, задержали тысячу-другую болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит». Ну, продержали на морозе часа три-четыре, не давая сходить в туалет, без воды и пищи. Ну, развезли по отделениям полиции четыре с лишним сотни фанатов без всяких объяснений. Ну, составили пару сотен протоколов об административных и иных нарушениях без наличия доказательств. Ну, брали отпечатки пальцев, фотографировали с трех ракурсов, как преступников.

Делов-то: дубинками всех подряд не молотили, в кутузку не бросили, всех постепенно отпускали после «необходимых» процедур и вообще обходились по-деловому, но без излишнего рвения. Не то что с «политическими», «экологическими» и какими-либо другими неугодными властям мирными сопротивленцами — тем доставалось и достается по первое число, и если руководствоваться, извините, Конституцией, то обычно ни за что. Сомневаюсь, что футбольным фанатам, в значительной своей части не жалующим любую оппозицию, об этом неизвестно.

Просто возмущаться «беспределом» в отношении своих — это одно, а испытывать солидарность со всеми «проклятьем заклейменными» — совсем другое.

Тем не менее инцидент на «ВЭБ Арене» в центре Москвы закономерно стал знаковым и резонансным. Фанатское движение получило мощнейший удар и внятный сигнал о том, что пора сворачивать лавочку. Авторы закона о FAN ID и его лоббисты в Государственной думе могут потирать руки — лучше подарка им и преподнести было нельзя. Полагаю, что «большая зачистка» не стала следствием глупости одних и бездумности других — рукотворный след проявился в ней достаточно четко. С источником, правда, сложнее.

Итак, минут за десять до финального свистка чудовищно скучного матча, который должен был стать украшением 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги, нижний сектор домашней фанатской трибуны А заполыхал огнем зажженных фаеров, а через минуту-другую всю арену окутал дым. Это фаер-шоу стало, пожалуй, самым масштабным в нынешнем году. Но, если исходить из традиций классической фанатской культуры, ничего экстраординарного в нем не было. Жгли, жжем и будем жечь — иначе как салютовать победе любимой команды или, как в данном случае, чем еще расцветить унылое зрелище? Кому не нравится — могут не смотреть, проигранный матч все равно заканчивается, в секторе чужих нет, остальные прокашляются. Невеликий штраф ЦСКА заплатит, а самое худшее, что может произойти, — кому-то из «зажигальщиков» после долгого процесса расследования что-то предъявят. Правда, не факт, что найдут.

Но после финального свистка топ-арбитра Сергея Карасева все пошло как-то не так, не по-накатанному. Фаеры погасли, но операция только начинала разворачиваться. Штрафную трибуну заблокировали, причем целиком весь ее нижний «этаж». Дождавшись подгона автозаков, заполняли их порционно. Женщин, детей и инвалидов отпускали — не звери же. Тех, кого не отвозили в полицию, переписывали в подтрибунном помещении, какой-то системы в этом отделении «злостных» от «невольных», похоже, не наблюдалось. Видеокамеры, которые должны фиксировать происходящее на фанатской трибуне, удивительным образом не работали, и «космонавты» могли руководствоваться, очевидно, исключительно личными ощущениями в отношении того или иного фигуранта. Ничего не предъявляли, просто отделяли и препровождали к выходу или в автозаки. Для кого-то увлекательный процесс продлился до утра, надолго, если не навсегда, отбив охоту «отдавать душу и сердце любимой команде». Замели, собственно, тех, кого футболисты ЦСКА неизменно приветствовали после каждого матча, демонстрируя чуть ли не трогательное единение с самыми горячими своими поклонниками. Руководители клуба не могли не быть в курсе того, что происходит, но уклончивое заявление пресс-службы появилось только спустя три часа. Обещали разобраться и помочь невиновным, которых было подавляющее большинство, но не сразу.

Это и вызвало гневное заявление фанатского объединения «Люди в черном». В котором, в частности, говорится: «Первые лица ЦСКА просто самоустранились и зарыли головы в песок, молча наблюдая за произволом силовиков из панорамных окон своих VIP-кабинетов. Людей, отдавших свои сердца, время и деньги любимому клубу, просто продали с потрохами. ЦСКА — это мы! Вы — лицемерные трусы и предатели. Ничего, кроме презрения, от нас вы не заслуживаете». Оставляя в стороне излишний пафос, в данном случае понять авторов можно и нужно.

Руководство клуба не вписалось за своих, возможно, потому что знало, чем дело кончится. Потому что было в курсе государственного тренда — как можно быстрее ввести в действие «паспорт болельщика». Невозможно представить, что идея использовать матч повышенного риска в стратегических целях вызрела именно в головах начальников армейского клуба, но по факту они действительно спустили ситуацию на тормозах. Было отключение видеокамер следствием спланированной хакерской атаки, что пока является основной версией, или обыкновенным головотяпством, никто выяснять не будет. Просто накажут клуб штрафом за необеспечение мер безопасности при проведении массовых спортивных мероприятиях — не более того.

С силовиками сложнее. Они не пресекали «противоправные действия», хотя не могли не знать о готовящемся шоу: информаторов в фанатской среде с некоторых пор хватает. Судя по тому, как разворачивались события, ОМОН был готов именно к массовому задержанию «ряда граждан» «для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности». Силовики блокировали трибуну, когда ничто не угрожало «здоровью граждан», — угрозу представляла скорее непосредственно операция под литерой Ф. То, что выполнялись задержания топорно, с нарушением процессуальных норм, без какой-либо оглядки на общественное мнение — а разве бывает иначе? Разве полученный сверху приказ не давал им права действовать так, как они привыкли в последние годы? Спасибо, что в асфальт никого не втаптывали.

Если считать, что наиболее отвязные фанаты, отважно бросив вызов грядущей перемене участи, зажгли фаеры по принципу «гори все огнем, раз скоро все закроют», то геройства тут немного, а вот подстава есть. Не спонтанно же все произошло — надо было заранее спланировать, организовать и пронести сквозь бдительные кордоны практически весь пиротехнический арсенал, что далеко не всегда удается. Одни подготовили шоу, другие не воспрепятствовали его проведению. В фанатской среде не все безголовые, кто-то прекрасно знал, чем дело пахнет, и элемент провокации совсем исключать нельзя.

Фанаты еще не поняли, что в какой-то момент они были социально близкие, а теперь в них не особо нуждаются.

Если они хотят пользоваться какими-то преференциями, то тоже должны стать как все: кричалки во славу, лозунги за здравие, фаеры с разрешения в строго отведенных местах и чтобы не мешать добропорядочным гражданам чинно-благородно сидеть на трибунах целыми семействами. Я ненавижу термин «кузьмичи», которым фанатье издавна награждает простых и неорганизованных болельщиков, но это не значит, что с уничтожением «движа» — а «паспорт болельщика» в его предлагаемом варианте это предполагает в первую очередь — «кузьмичи» массово ринутся на стадионы.

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Ну а власть… Что власть — она давит все, что имеет признаки самоорганизующейся вольницы. Футбольных фанатов давила жестко и жестоко, но в последнее время очень точечно, потому что радикальных проявлений в духе конца 90-х и ранних нулевых почти не наблюдалось. Но и этого стало мало, нужна была массовая акция устрашения, и эту миссию взяла на себя Москва. РПЛ, а затем и РФС потребовали от силовых ведомств объяснений, но кого они могут напугать?

Мне претит заискивание клубов перед фанатами. Но еще больше претит, когда клубы их предают в угоду понятным государственным интересам. Я не прихожу в восторг ни от пиротехнических шоу, каким бы «ярким пятном» они ни были, ни от кричалок с употреблением матерной лексики, ни от патологической злобности по отношению к поклонникам соперника.

Хотя этому злополучному матчу предшествовала совместная с гостевыми фанатами (!) акция против введения FAN ID. Что, возможно, и стало детонатором всего последующего — а вовсе не фаер-шоу. Неправильно объединяются, не на той почве.

И, возвращаясь к началу, приведу еще одну выдержку из заявления «Людей в черном»: «…Произошла ситуация, при которой незваные гости пришли в наш дом и установили в нем свои порядки, лишающие людей базовых человеческих прав».

Прозрели, наивные.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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