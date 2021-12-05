 

Мнение: «Единая Россия» приняла в свои ряды самозванцев из Украины

05.12.2021, 0:56, Разное
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«Единая Россия» приняла в свои ряды Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, самозваных глав самозваных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Партбилеты гражданам Украины, отставному полковнику СБУ Пасечнику и экс-активисту украинской партии МММ Пушилину вручил лично председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Мне вот интересно, принятие Пушилина и Пасечника в «Единую Россию» означает, что «Единая Россия» уже признала ДРН и ЛНР?

А еще мне интересно, какие ждут последствия партию «Единая Россия» за принятие в партию Пушилина и Пасечника? На Украине или в Европе… «Единую Россию» признают запрещенной организайией? Или как?

На снимке: глава самозваной ДНР Денис Пушилин с партбилетом «Единой России»,фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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