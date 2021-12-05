 

Штамм коронавируса “Омикрон” подтвердили в Румынии

05.12.2021, 0:38, Новости дня
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Штамм подтвердили у двух пассажиров из Южной Африки, которые приземлились в Бухаресте 30 ноября.

“Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй. Оба человека, изолированные дома, не имеют симптомов”, – говорится в сообщении.

Также ожидаются результаты секвенирования образцов, взятых у спортсмена из города Бая-Маре.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Румынии подтвердили почти 1,8 млн случаев COVID-19, умерло 57 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

3 декабря в ВОЗ сообщали, что штамм “Омикрон” обнаружен в 38 странах.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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