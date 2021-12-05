Минпромторг планирует окончание сертификации МС-21 в этом году

Минпромторг РФ рассчитывает на окончание сертификации самолета МС-21 до конца 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы делаем все для того, чтобы постараться успеть в этом году», – передает ТАСС его слова.

Ранее российский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, впервые был широко представлен иностранной публике на авиасалоне Dubai AirShow 2021.

МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300.