 

Минпромторг планирует окончание сертификации МС-21 в этом году

05.12.2021, 0:24, Новости дня
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Минпромторг РФ рассчитывает на окончание сертификации самолета МС-21 до конца 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы делаем все для того, чтобы постараться успеть в этом году», – передает ТАСС его слова.

Ранее российский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, впервые был широко представлен иностранной публике на авиасалоне Dubai AirShow 2021.

МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300.



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