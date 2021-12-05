Не можешь победить — пересчитай

Правительство придумало, как сократить бедность в России.

Новость о том, что правительство утвердило новые правила определения границ бедности, заставила обратить на себя внимание. Дело в том, что с 2021 года в РФ уже был введен новый порядок определения прожиточного минимума, который по существу и является границей бедности. То есть люди, чьи доходы меньше этой границы, считаются бедными. И таковых, по данным Росстата за I квартал 2021 года, насчитывается 19,1 миллиона человек, или 13,1% от всего населения России.

Суть того (теперь уже получается, что устаревшего) порядка состояла в следующем: при определении прожиточного минимума в РФ наконец-то, как и в развитых странах, стал применяться так называемый относительный подход, когда этот минимум определяется в процентах от величины медианного дохода. Медианный доход — это размер дохода, относительно которого одна половина населения имеет доходы выше него, а другая — ниже. До этого применялся абсолютный подход — по величине потребительской корзины.

Было установлено, что прожиточный минимум будет составлять 44,2% от медианного дохода. Откуда взялась такая цифра?

Просто взяли последний расчет прожиточного минимума на основании потребительской корзины и эту величину соотнесли с медианным доходом. Получили 44,2%. Это называется — подогнали.

Фото: РИА Новости

Но это неправильно, уж коли решили использовать цивилизованный подход на основе медианы, то и норматив надо было использовать соответствующий. Так, в странах ЕС считаются бедными те, кто имеет доходы ниже 60% медианного дохода. Такой норматив вполне можно было бы использовать. Это было бы корректно, потому что речь идет об относительном подходе.

Но тогда представляете, сколь много можно насчитать бедных в России? Поэтому и появилась эта странная цифра 44,2%.

Однако, как следует из факта утверждения новых правил, даже при таком, в общем-то, лукавом подходе что-то не заладилось. А потому сегодня предлагается считать не только прожиточный минимум на основе медианного подхода, но и определять еще и границу бедности.

Граница бедности будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума за IV квартал 2020 года, так как это была последняя величина, рассчитанная на основе продовольственной корзины. Базовые границы бедности должны пересчитываться с учетом инфляции начиная с I квартала 2021 года. То есть граница бедности в реальном выражении (с учетом инфляции) будет одна и та же. Меняться она фактически не будет.

Новый подход, по мнению Минтруда, обеспечит сопоставимость данных об уровне бедности за предыдущие периоды с данными текущего и среднесрочного периодов. Вот он — главный аргумент, ради чего у нас должна появиться граница бедности.

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По существу предлагаемого подхода можно сказать следующее: вводят новую границу бедности, конечно же, прежде всего не для того, чтобы обеспечить сопоставимость статистических данных (хотя, следует признать, эта задача частично решается). Вводят ее для того, чтобы достигнуть к 2030 году одну из национальных целей: сократить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Если в 2017 году бедных было, по официальной статистике, 12,9% от всего населения, то к 2030 году их должно быть, получается, 6,5%. Сегодня же, как было сказано выше, доля бедных в РФ — 13,1%.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Здесь следует напомнить, что первоначально национальная цель — снизить уровень бедности в два раза — была установлена еще в 2018 году.

Причем произойти это должно было до 2024 года. Однако достаточно быстро, уже в 2020 году, стало понятно, что в обозначенный срок эта цель достигнута не будет, поэтому и сдвинули все до 2030 года.

Однако сдвижка по срокам не очень помогла, по-прежнему уровень бедности не снижается. Более того, стало понятно, что с использованием медианного подхода при планируемом росте доходов населения прожиточный минимум в реальном выражении тоже будет расти. Это, замечу, нормально, так и должно быть. Но это усложняет задачу по сокращению числа бедных. Вот и решили заморозить уровень бедности, что позволило бы надеяться хотя бы на статистическое достижение национальной цели.

Справедливости ради отметим (это важно!), что меры социальной поддержки, основанные на нуждаемости, будут по-прежнему устанавливать в зависимости от величины прожиточного минимума, а не от границ бедности. Во всяком случае, пока заявляется именно такое намерение. В конце концов людям важно именно это.

Однако если статистика вдруг начнет демонстрировать резкое сокращение числа бедных, то сложно себе представить, что это в конечном итоге может никак не коснуться нуждающихся.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

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