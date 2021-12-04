Назарбаев объяснил позицию Казахстана относительно принадлежности Крыма

Назарбаев объяснил, что если бы после “референдума” в Крыму Казахстан признал полуостров российским, то точно так же пришлось бы признавать Южную Осетию, Абхазию и Косово.

По словам первого президента Казахстана, Косово просит, чтобы их признали.

Также Назарбаев заявил, что любит Украину, где учился, и переживает о происходящем в этой стране, но украинскую сторону Казахстан тоже не поддержал в ситуации с Крымом.

4 декабря 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что “аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму”, и озвучил ряд комплиментов в адрес руководства России.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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