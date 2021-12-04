 

Агутин признался в вынужденном участии в новогодних огоньках

04.12.2021, 23:40, Новости дня
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Российский певец, музыкант, заслуженный артист РФ Леонид Агутин заявил, что не любит «Песню года» и не смотрит новогодние «Голубые огоньки», но участвует, «дабы Бога не гневить», потому что «призван на эту службу», которая ни денег, ни славы якобы уже давно не приносит, только отбирает время.

«Я тоже (не люблю «Песню года», – прим. ВЗГЛЯД)(…). И огоньки не смотрю. Я вообще не смотрю телевизор. У меня его даже нет. Если Вам нравится хитросплетение слов и комбинации букв, привязанные к фото, ставьте лайк. Ежели нет, проходите мимо. Не хотите смотреть «огоньки» – не смотрите. В интернете есть все, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никаких не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло – терпи, как говорится», – написал Агутин на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в ноябре 2020 года певец Валерий Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно.

В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Музыкант и композитор Юрий Лоза выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова. Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев поддержал предложение Меладзе об отмене новогодних голубых огоньков и прочих музыкальных программ.

Позже сам Меладзе пожаловался на потерю годового заработка из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, однако при этом выразил готовность бойкотировать новогодние «огоньки» в одиночестве, «сидеть дома, как и все, и смотреть телевизор».

При этом читатели газеты ВЗГЛЯД в соцсетях высказались, что в новогодних «огоньках» Алла Пугачева и Валерий Меладзе должны уступить место молодым артистам.



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