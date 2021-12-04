 

На Ставрополье без отопления остались более 17 тыс. человек

04.12.2021, 23:40, Новости дня
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Авария на теплотрассе привела к отключению теплоснабжения в 141 многоквартирном доме в городе Невинномысске на Ставрополье. В зоне отключения проживают более 17 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В городе Невинномысске в 21.30 мск [субботы] для ликвидации порыва на теплотрассе диаметром 500 мм произведено отключение 141 многоквартирного дома с населением 17450 человек. Планируемое время завершения работ – 16.00 мск 5 декабря 2021 года», – приводит слова источника ТАСС.

По данным ГУ МЧС, к работе привлечены 17 человек и шесть единиц техники. По информации Гидрометцентра по Ставропольскому краю, в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в регионе местами от минус одного до плюс четырех градусов, преимущественно без осадков.

Напомним, в ноябре прошлого года большая часть Владивостока из-за снежного циклона осталась без отопления и электроснабжения.



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