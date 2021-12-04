 

Число новых случаев COVID-19 во Франции превысило 50 тыс. за сутки

04.12.2021, 23:40, Новости дня
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Власти Франции подтвердили выявление 51,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки – это самое большое значение после пика второй волны в апреле 2021 года, соответствующие данные приводит Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.

В пятницу во Франции было зарегистрировано 49,8 тыс. случаев COVID-19. При этом ситуация оказалась несколько лучше, чем прогнозировал в начале недели министр здравоохранения страны Оливье Веран: по его словам, к воскресенью заболеваемость могла выйти на уровень весеннего пика третьей волны эпидемии. Он пришелся на апрель, тогда максимальный суточный прирост порой достигал 80 тыс. случаев. Средний же показатель за неделю оказался примерно на том же уровне – около 40 тыс. случаев, передает ТАСС.

Количество пациентов с COVID-19 во французских больницах стабильно увеличивается с конца октября и на начало декабря их насчитывается 11,3 тыс. человек, из них 2 тыс. – в реанимации. Пациенты с коронавирусом занимают 40% коечного фонда медучреждений Франции. С начала эпидемии в марте 2020 года во Франции умерло 119,5 тыс. человек.

По данным Минздрава Франции, более 52 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 51 млн прошли полный курс. Более 10 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживает около 67 млн человек.

Напомним, 25 ноября во Франции ввели обязательную ревакцинацию для продления санитарного пропуска. Напомним также, 23 ноября премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус.



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