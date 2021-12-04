“Направлялось в сторону пляжа”. Погранслужба Польши задержала российское судно с пьяным капитаном

Речь идет о российском сухогрузе, который направлялся в Гданьск из литовского города Клайпеда с грузом металлических конструкций. Судно имеет длину 120 метров и осадку семь метров.

О том, что судно “направлялось в сторону пляжа” и не отвечало на радиозапросы береговой службы, морская администрация проинформировала пограничников, и те отправили к российскому судну патрульный катер.

Высадившись на сухогруз, польские пограничники обнаружили пьяными капитана и двух других членов экипажа. В частности, у капитана в крови было два промилле алкоголя, у остальных – 1,5 промилле.

(В украинском законодательстве максимальный разрешенный уровень алкоголя у автомобилистов составляет 0,2 промилле.)

Издание RP.pl пишет, что инцидент произошел ночью, судно называется “Руслана”, а все трое членов экипажа, у которых подтвердили алкогольное опьянение, – граждане России.

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