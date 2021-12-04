С первой женой развелся из-за неверности, а вторую сам увел из-под венца: личная жизнь Кулагина

Несколько дней назад актер Леонид Кулагин был в гостях у программы “Судьба человека”. Там он рассказывал не только о своей работе и съемках, но и о личной жизни. Актер рассказал, почему развелся с первой женой, и сообщил, кто его вторая жена.

Жена первая

Леонид учился в театральной студии при Горьковском государственном театре драмы, когда состоялось его знакомство с Милой Нильской, дочкой народного артиста. Она тоже училась, только в театральном училище Ярославля. В Горький она приехала с родителями. Семейство поселилось в квартире тети Леонида. Родственники, не ставя в известность Леню и Милу, задумали их познакомить, надеясь на свадьбу.

Знакомство состоялось. Молодые люди сразу же понравились друг другу, даже влюбились. Они решили пожениться и об этом решении рассказали родителям. После окончания училища Милу распределили в Читу. Леонид попросился туда же.

Их роман продолжался полтора года. К сожалению, оба очень скоро пришли к выводу, что слишком поспешили, что они очень разные и долгой счастливой жизни у них не получится.

Актер говорил, что оправдывать себя никогда не будет, но он никогда не изменял Миле. А вот она, к сожалению, была ему неверна.

Рассыпавшиеся надежды

Однажды утром он проснулся, а жены рядом не было. Выйдя на кухню, он увидел, что Мила пишет письмо другому мужчине – театральному режиссеру. Леониду было больно, но он любил жену, поэтому простил.

Но с того дня их отношения начали умирать. Дети у них так и не родились. Брак распался. Кулагин рассказывал, что в той ситуации он начал пить, хотя до этого случая за собой этого никогда не замечал.

А вот жизнь Милы не сложилась: после развода она прожила очень мало, уйдя из жизни от белокровия в 23 года.

Жена вторая

Со своей второй супругой Леонид познакомился, будучи женатым. Он поехал работать в Липецкий театр. Там же работала и Элеонора. Она играла на сцене те же роли, что и жена Кулагина. На тот момент она была в отношениях с другим актером.

Тогда с Леонидом у нее установились только деловые отношения. Они просто были партнерами. В Липецк актер переехал только спустя пару лет. Так случилось, что Элеонора тоже туда переехала. Леонид решил времени зря не терять и начал за ней ухаживать. Он был уверен, что ее текущий гражданский брак ненастоящий, поэтому он старался добиться ее внимания и ответного чувства.

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Женщина не могла одновременно встречаться с двумя мужчинами. Ей нужно было сделать выбор. Кулагин постарался быть максимально честным. Он встретился с избранником Эли и серьезно с ним поговорил. Они тогда договорились, что Лапицкая сделает свой выбор сама, а проигравший отойдет в сторону и не будет мешать победителю.

Так он практически выкрал Элю из-под венца. А ей пришлось самостоятельно выбирать, кто более мил ее сердцу.

Лапицкая вышла замуж за Кулагина. В этом браке родился сын.

Элеоноре было не так уж и легко: она терпела пьяные выходки мужа и сделала почти невозможное – уговорила его закодироваться. Их сын Алексей уже давно взрослый, у него самого вырос сын Кирилл. В детстве и сын, и внук Кулагина интересовались театром, но по стопам отца и деда не пошли.

Алексей работает на руководящей должности в рекламном агентстве. Кирилл посвятил себя финансовой сфере.

Сейчас Леониду Кулагину 81 год. Он по-прежнему активно снимается в кино.