 

Мясников назвал вызывающее глухоту лекарство

04.12.2021, 22:56, Новости дня
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Прием антибиотиков без контроля может привести к опасным последствиям, в том числе к глухоте, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают наши слуховые рецепторы», – сообщил врач в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Помимо потери слуха, прием антибиотиков без назначения врача может обернуться развитием почечной недостаточности.

«Они убивают почки. Иногда так, что ты попадаешь в реанимацию. <…> Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца», – добавил Мясников.

Это еще не весь список последствий приема антибиотиков по своему усмотрению. Так, по словам специалисты, такие лекарства могут стать причиной поражения суставов и токсического поражения печени. Антибиотик в руках непрофессионала – это оружие, заключил эксперт.

Ранее Мясников рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон». Также он отмечал, что широкая доступность антибиотиков и отказ от прививок делают людей беззащитными перед вирусами. 



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