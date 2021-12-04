Медведев вручил партбилеты «Единой России» главам ДНР и ЛНР

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партбилеты руководителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом говорится на сайте политического объединения.

Вместе с ними членами партии стали временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Коми Владимир Уйба, а также министр просвещения Сергей Кравцов и депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин.

Съезд сегодня выбирал председателя партии — им вновь стал Дмитрий Медведев.

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На съезде выступал и президент Владимир Путин. Он заявил, что «Единая Россия» «достойно» проявила себя в ходе думской избирательной кампании.

««Единая Россия» выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказав, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства», — резюмировал он.

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