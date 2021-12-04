Облезлая натуральность – Личное мнение

Асмус засветила в Инстаграме ископаемое Алёну Долецкую без макияжа. На этой же фотографии была отмечена и Пересильдиха.



Фото: Соцсети

Зашла и к ней на страничку: та тоже зачем-то опубликовала себя без макияжа.

Женщины, если вам больше 25 лет, перестаньте понимать под натуральностью просто умытое лицо. Красьтесь. Не травмируйте мир своей облезлой натуральностью.

С макияжем вам — значительно лучше! Много не требуется: чуть-чуть — и разница огромна, осязаема, приятна глазу.



Фото: Соцсети

Ни в коем случае я не призываю вас класть на лицо килограмм штукатурки, превращая себя в Боню трудной судьбы, но и выглядеть, как женщина Юля, которая моей лицо хозяйственным мылом, тоже не стоит.



Фото: Соцсети

Это — две крайности, между которыми — масса других, гораздо более интересных вариантов.

А как у вас складываются отношения с мейком? В какой мере он присутствует в вашей жизни и из чего, собственно, состоит?

Пацаны, нравятся умытые тётки за 30?

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