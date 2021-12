Послы G7 приветствовали начало работы Этического совета при Высшем совете правосудия

“Послы G7 приветствуют начало работы Этического совета при Высшем совете правосудия 1 декабря. Мы с нетерпением ждем, когда этот совместный украинско-международный орган продвинется вперед в своей важной работе по реформированию ВСП. Послы подчеркивают свою неизменную приверженность поддержке Этического совета и, параллельно, отборочной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей. Мы призываем все заинтересованные стороны Украины оказать этим органам полную поддержку”, – говорится в заявлении.

Ambassadors underline their continued commitment to support the Ethics Council, and in parallel the Selection Commission for the High Qualification Commission of Judges. We call on all Ukrainian stakeholders to give these bodies their full support. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 3, 2021

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два “судебных законопроекта” – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября ССУ не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что “не допустит блокировки главной реформы страны”, в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов “Большой семерки”, судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

23 октября Совет судей Украины (ССУ) избрал кандидатов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия (ВСП). По итогам тайного голосования четверо из восьми кандидатов получили более 16 необходимых голосов поддержки.



