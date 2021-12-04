В Южной Корее сообщили о рекордных приросте и смертности от COVID-19 за сутки, есть штамм “Омикрон”

Ежедневный прирост инфицированных третий раз за неделю превысил цифру в 5 тыс.

За 24 часа зафиксировано и максимальное с начала эпидемии количество умерших пациентов с COVID-19 – 70 человек.

По данным агентств, в южнокорейских больницах находится в общей сложности 752 инфицированных, состояние которых оценивается как серьезное и критическое.

Южная Корея, где на сегодняшний день 91,7% жителей полностью вакцинированы от коронавируса, с июля переживает самую серьезную волну COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили уже 467,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 3809 пациентов с COVID-19.

4 декабря в Южной Корее обнаружили трех инфицированных новым штаммом коронавируса “Омикрон”, и общее число таких больных достигло девяти. Среди них – пара, которая была вакцинирована и недавно вернулась из Нигерии. Медики предполагают, что число инфицированных со штаммом “Омикрон” возрастет, так как один из больных посетил неделю назад церковное мероприятие, на котором были сотни людей.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Южной Корее со следующей недели запрещают приватные собрания групп из более чем семи человек в столице страны Сеуле и близлежащих городах. Запрещается также прибытие иностранцев из девяти стран Африки, в том числе из ЮАР и Нигерии.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

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