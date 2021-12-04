 

Оверсайз, с элементами французского шика и асимметричные: как выбрать и с чем носить куртки и пальто из искусственного меха

04.12.2021, 22:16, Разное
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Пальто и куртки из искусственного меха в наступившем сезоне вышли на новый уровень своего развития. Эта верхняя одежда больше не кажется нам нелепой и делающей образ дешевле. Напротив, искусственные шубки и куртки оверсайз идеально дополняют комплекты в спортивном стиле или в стиле кэжуал.

Если вы пройдетесь по магазинам, то встретите большое количество цветных моделей. Тем не менее этой зимой наибольшую актуальность получат плюшевые пальто белого, молочного, бежевого и коричневого оттенков. Они считаются более благородными и напоминают нам о французском шике. Но как выбрать изделие, которое бы идеально сидело по фигуре?

Выбор подходящего фасона

Мода на силуэт оверсайз облегчает выбор идеального фасона для модниц любой комплекции, любого возраста и любого роста. Тем не менее существуют некоторые нюансы.

Например, силуэт песочные часы лучше не облачать в безразмерные плюшевые модели, чтобы не искажать впечатление. Выбирайте шубки и куртки, которые имеют прямой и полуприлегающий силуэт, а также пояс. Это позволит вам сохранить желаемый акцент на талии.

Если вы не можете похвастать ростом, тогда избегайте ношения длинных объемных пальто, которые способны сделать вашу фигуру похожей на квадрат. Выбирайте укороченные модели, сочетайте их с высокими сапогами на плоской платформе.

Если ваша фигура принадлежит к грушевидному типу, тогда выбирайте асимметричные плюшевые пальто. Также вашим идеальным выбором станут стильные куртки оверсайз, прикрывающие верхнюю часть бедра.

С чем сочетать пальто из искусственного меха?

Длинные плюшевые пальто идеально вписываются в концепцию спортивного стиля. Трендовые модели верхней одежды придают вашему образу еще больше неповторимого современного шарма. Причем светлые шубки производят впечатление более респектабельных.

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Поэтому, если вы носите коричневый искусственный мех, старайтесь подобрать к нему белую одежду: джинсы, белые кроссовки и кремовую водолазку (свитер). Кроссовки на высокой подошве этой зимой могут легко заменить ботинки на шнуровке.

Ну а если вы выбрали пальто из белого меха, вы можете смело комбинировать его с черной спортивной одеждой и ботинками. На выходе вы получите своего рода зимнюю классику.

Также плюшевые пальто хорошо сочетаются с джинсами скинни, легинсами и спортивными штанами. При составлении образа следите за сохранением баланса. Например, в дополнение к объемному пальто вы должны выбрать более облегающие брюки.

С чем сочетать куртку?

Если говорить о куртках из искусственного меха, то их также можно носить с любыми спортивными штанами. Но тогда нивелируйте нехватку объема в нижней части силуэта с помощью дутиков, угг, меховых ботинок или высоких сапог.

Если говорить о головных уборах, то лучше всего к изделиям из искусственного меха подходят вязаные шапки, бейсболки и стеганые шляпы. А вот сумки лучше выбирать миниатюрные, имеющие нейтральные оттенки.



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