 

Стало известно о месте прощания с Ниной Ургант

04.12.2021, 22:10, Новости дня
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Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, пройдет в Александринском театре в Петербурге 8 декабря, сообщила представитель театра.

«Прощание с Ниной Ургант пройдет в нашем театре 8 декабря, точное время церемонии пока уточняется, похороны состоятся в тот же день, место захоронения пока не уточняется», – приводит РИА «Новости» слова представительницы театра.

Напомним, народная артистка РФ Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. Известна любителям кино по роли в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», по роли Люси в фильме «Я родом из детства». Наиболее известная роль артистки – роль медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова.



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