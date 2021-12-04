Стало известно о месте прощания с Ниной Ургант

Прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет, пройдет в Александринском театре в Петербурге 8 декабря, сообщила представитель театра.

«Прощание с Ниной Ургант пройдет в нашем театре 8 декабря, точное время церемонии пока уточняется, похороны состоятся в тот же день, место захоронения пока не уточняется», – приводит РИА «Новости» слова представительницы театра.

Напомним, народная артистка РФ Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. Известна любителям кино по роли в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», по роли Люси в фильме «Я родом из детства». Наиболее известная роль артистки – роль медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова.