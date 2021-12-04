Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных»

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе одна из самых серьезных с 2014-2015 годов, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Да война, да очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014-2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева», – сообщил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Ранее власти ДНР направили Украине предложения по стабилизации ситуации.

До этого сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться не только к России, но и к Белоруссии за помощью.