 

Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных»

04.12.2021, 22:10, Новости дня
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе одна из самых серьезных с 2014-2015 годов, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Да война, да очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014-2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева», – сообщил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Ранее власти ДНР направили Украине предложения по стабилизации ситуации.

До этого сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться не только к России, но и к Белоруссии за помощью.



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