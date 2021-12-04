 

Назван «рычаг давления» Москвы на Вашингтон в переговорах по ПРО США

04.12.2021, 22:10, Новости дня
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Подводный беспилотный аппарат «Посейдон» является новым классом оружия и даст президенту РФ Владимиру Путину рычаг давления на Соединенные Штаты в ходе переговоров о системе противоракетной обороны (ПРО) США, выразил мнение в 19fortyfive военный обозреватель и офицер США в отставке Брент Иствуд.

Как считает Иствуд, Соединенным Штатам будет трудно классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Посейдон» на следующих переговорах с Россией по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

«Это новый класс оружия. Вероятно, он не дает покоя американским экспертам по контролю над вооружениями», – отметил автор. По его мнению, «Посейдон» «даст президенту Владимиру Путину рычаг давления на американцев в отношении системы противоракетной обороны (ПРО)», которые НАТО в настоящее время разворачивает в Восточной Европе.

Напомним, в США «Посейдон» назвали устрашающей «торпедой апокалипсиса».

Об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона» министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил 20 февраля 2019 года. Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Госиспытания атомной подлодки «Белгород» – носителя подводных беспилотников «Посейдон» – планируется завершить до конца 2021 года. Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.

Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».

Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – планируется передать ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.

О создании в РФ «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.



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