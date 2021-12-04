Мнение: Заря восходит над Европой – заря нового фашизма

Все-таки немцы, похоже – народ неисправимый. Заставляй их каяться, не заставляй – их звериная серьезность и национальная склонность к дисциплине все равно заведет нацию в какое-нибудь дерьмо типа фашизма с концлагерями. Рано или поздно. Вот, на днях приняли у себя закон, что непривитым нельзя никуда, кроме продовольственных и аптек (как у нас собираются ввести), плюс “власти введут ограничения на контакты для непривитых. Им разрешат встречаться только с членами своей семьи или максимум двумя членами другой. Детей до 14 лет мера не коснется, передает NDR. Также Меркель и ее будущий преемник Олаф Шольц поддержали введение обязательной вакцинации. Теперь эту идею обсудит бундестаг, в случае одобрения решение вступит в силу с февраля 2022 года”.

Вот это, я считаю, крайне грозный симптом: “ограничения на контакты для непривитых”. То есть из них – это в крупнейшем европейском государстве 21 века! – делают в самом прямом смысле КАСТУ ОТВЕРЖЕННЫХ, по лучшим, так сказать, индо-японским образцам. А в Австрии – другом “государстве немцев” – уже всё то же самое, только в еще более карикатурно-зловещем виде.

С одной стороны – можно сказать, что самая кондовая азиатчина побеждает; с другой – как показывает исторический опыт, европейцы – не индусы, они как правило в принципе не могут переносить, что рядом с ними ходят какие-то “отверженные”, пусть даже в намордниках, с желтыми звездами или куар-кодами на спинах, загнанные в гетто и с “запретом на работу”; нет, европейцев они настолько бесят, что довольно быстро они переходят к их прямому уничтожению. В общем, печи Освенцима уже можно понемногу растапливать, я смотрю.

И что поразительно – все это идет при полном одобрении большинства самих немцев. Как, впрочем, и всегда.

ВАДИМ ГОНЧАРОВ в своем блоге пишет: “Так строится очередной (четвёртый) Рейх. Сначала “политики некоторых партий непримиримо относятся к” неправильным немцам в истинном Рейхе, потом они непримиримо относятся к неправильным европейцам на периферии Рейха, потом непримиримо относятся к тем, кто относится к таким отщепенцам недостаточно непримиримо, потом строят концлагеря для тех, кто неправильно себя ведёт (плохо отсортировал мусор, или съел на 2 котлеты в неделю больше, чем было рекомендовано Экофюрером), а потом … (тут ещё несколько интересных географических приключений в пустынях и снегах), получают пи..чальный опыт, и в течение нескольких ближайших десятилетий начинают относиться к разным неправильным людям чуть более примиримо.

Издание Redaktionsnetzwerk Deutschland опубликовало опрос службы Forsa, в ходе которого 86% из всех привитых немцев посчитали, что отказ от иммунизации – безответственное решение, ведь от выбора этих людей зависят жизни окружающих. 72% “защищённых” немцев настаивают на введении дополнительных ограничений для противников иммунизации.

В ФРГ иммунизированны уже около 68,8 жителей страны. ПОЛИТИКИ НЕКОТОРЫХ ПАРТИЙ ТАКЖЕ НЕПРИМИРИМО ОТНОСЯТСЯ К НЕПРИВИТЫМ НЕМЦАМ: участники партии социал-демократов, “зелёных”, левых и христианских демократов. Более лояльно на отказ от иммунизации реагируют приверженцы правопопулистской “Альтернативы для Германии” и либеральной СвДП”.

Ну, 20-е годы – пора. В 30-е должно уже начаться по полной; с той поправкой, что никакого 45-го года пока даже отдаленно не просматривается. По виду – ему просто неоткуда прийти.

Не знаю даже, стоит ли упоминать, что вся эта вакханалия с “охотой на новых ведьм” идет в Германии на фоне пиков заболеваемости ковидом уровня 75 тысяч в сутки – уровне, который и России не снился, и чего не было даже прошлой зимой в самой Германии (т.е. тогда, когда в Германии вообще не было никакой вакцинации). Но про это уже никто не вспоминает, ибо немцы наконец могут перейти к любимому национальному спорту – охоте на НЕ ТАКИХ. Они уж и подзабыли, как это сладко…