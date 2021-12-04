Мнение: Письмо: “Любой человек хочет больше денег”

После того, как я анонсировала курс про 12 ресурсов в декабре, мне стали писать много писем про ресурсы.

Это правильно, давайте будем готовиться к курсу, но постарайтесь писать не просто вопросы, а описания, как вы пробуете решать проблемы в конкретном ресурсе. Проблему тоже описывайте четко и кратко. Так проще разбирать ваши ошибки и описывать правильные подходы. И пишите про один ресурс, любой из 12, а не про несколько сразу. Про ресурсы можно почитать по тегу “Ресурсы” в моем блоге.

Больше одного-двух писем в день я обычно не разбираю, но почти все письма я читаю. И даже если я не разобрала ваше письмо, скорее всего я прочитала о вашей проблеме и буду иметь ее в виду.

Хорошо, если вы научитесь относиться к каждому ресурсу персонифицированно, то есть воспринимать ресурс не как абстракцию, а как живую сущность, которая вступает с вами во взаимодействие. Это большое упрощение, но это позволяет научиться уважать ресурс, научиться видеть свои вложения и обратную связь, научиться не применять щипцы и не присваивать чужое. Только выстроив по отношению к ресурсу хорошие границы и разместив локус контроля внутри своих границ, можно прокачать ресурс. Все главное, чему мы пытаемся учиться в ресурсе любви, может быть перенесено на другие ресурсы.

Давайте смотреть на примере писем.

citruslimonum

Добрый день, Эволюция!

Я Вас читаю очень давно, еще с тех времен, когда комментарии были всем открыты. Читала Вашу книгу.

У меня вопрос про ресурс работы, в частности, про повышения.

Во многих карьерных ресурсах (в том числе, внутренних ресурсах моего работодателя) дается такой совет: если вы хотите повышения, то пойдите к своему начальнику, скажите ему об этом (а то вдруг он не догадывается, что вы хотите) и спросите, чего вам не хватает и над чем надо работать, чтоб вас повысили. И потом работайте над этим и регулярно спрашивайте у него, как он оценивает ваш прогресс.

(Автор называет одним и тем же словом, и интернет-ресурсы, то есть сайты, и ресурсы из круга 12 ресурсов. Что это значит, друзья?)

Я так и пыталась делать, но как-то пошло оно не очень. На одной работе у меня создалось впечатление, что это послужило щипцами и спровоцировало начальника посмотреть на меня критически, с точки зрения “что в ней не так”.

(Вопрос начальнику про повышение может быть щипцами в одном случае, косяком в другом случае, нейтральным предложением в третьем случае и вложением в четвертом. Все зависит от контекста. Опишите, друзья, разницу этих случаев и разницу контекстов)

На другой работе начальник сказал что-то вроде “Спасибо, что сказала, что тебе интересен карьерный рост”, но на этом все и закончилось.

Является ли лучшей стратегией работать и ждать, что “сами придут и сами все дадут”, а если не дадут, то попытаться получить более высокую позицию в другой компании?

(Если перевести на язык ресурса любви, вопрос будет звучать так. “Если супруг не горит, надо ли ждать, что загорится сам, или надо искать того, кто будет гореть?” И в том и в другом случае видно, что человек воспринимает “повышение” значимости для начальника или для супруга как нечто отдельное. Хотя значимость в обоих случаях зависит от полезности его вложений. Если автора возьмут на более высокую позицию в другой компании, хорошо. Но если автор хочет уйти в другую компанию на ту же должность, чтобы там пытаться получить повышение, это то же самое, что разводиться с негорящим супругом и вступать в новые отношения, ожидая, что там загорятся. Обычно ожидания – это щипцы, имейте в виду, а щипцы снижают значимость. Как такие щипцы-ожидания выглядят в ресурсе работы, опишите друзья. И почему такие щипцы раздражают коллег и начальство?)

И так ведь понятно, что любой человек хочет больше денег, выше статус и т.п. Нужно ли об этом говорить?

Я программист, если это имеет значение. Живу в Европе.

Спасибо!