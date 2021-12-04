 

В зоопарке в Бельгии COVID-19 подтвердили у бегемотов

04.12.2021, 21:40, Новости дня
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“У наших бегемотов Гермиен и Имани – положительный тест на COVID-19. Несмотря на положительный результат теста, животные, кроме насморка, не проявляют никаких других симптомов и чувствуют себя хорошо”, – говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что сразу после обнаружения инфекции бегемотник был закрыт для посетителей и останется таким до тех пор, пока COVID-тесты Гермиен и Имани не станут отрицательными.

“В ближайшем будущем за ними будут пристально следить их смотрители, которые будут принимать еще более строгие меры безопасности. Потому что невозможно определить, как животные заразились. Их опекуны уже дали отрицательный результат, и никто из них в последнее время не перенес болезнь”, – объяснили в заведении.

https://www.facebook.com/zooantwerpen/photos/a.113160135426788/4499396303469794/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

COVID-19 обнаруживали, в частности, у таких животных, как гиены, снежные барсы, кошки, леопарды, гориллы и львы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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