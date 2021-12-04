 

Красный Крест и ООН направили более 300 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО

04.12.2021, 21:40, Новости дня
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“Международный комитет Красного Креста и управление верховного комиссара ООН по делам беженцев через КПВВ “Новотроицкое” доставили 21 грузовик с гуманитарной помощью”, – говорится в сообщении.

На временно оккупированные территории доставили 314,1 тонны продуктовых наборов, товаров медицинского назначения и гигиенических средств.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1251456382013642

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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