Красный Крест и ООН направили более 300 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО
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“Международный комитет Красного Креста и управление верховного комиссара ООН по делам беженцев через КПВВ “Новотроицкое” доставили 21 грузовик с гуманитарной помощью”, – говорится в сообщении.
На временно оккупированные территории доставили 314,1 тонны продуктовых наборов, товаров медицинского назначения и гигиенических средств.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1251456382013642
Контекст:
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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