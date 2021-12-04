 

“Укрзалізниця” разрешила заказывать групповые билеты на поезда онлайн

04.12.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ранее чтобы оформить групповую перевозку, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов — сначала чтобы заполнить вручную заявление и предварительно зарезервировать вагон, затем для того, чтобы оплатить услугу. С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно дистанционно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам. В кассу вокзала необходимо будет посетить только на финальном этапе получения билетов и уплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в удаленный формат”, – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что продолжается разработка еще ряда услуг, которые можно заказать онлайн: поиск забытых вещей, заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров, заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью, а также заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона. Завершить работу над их запуском планируют до конца января 2022 года.

“Кроме того, “Укрзалізниця” сделала заказ групповых перевозок дешевле: с 10 декабря стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составит 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен лиц в возрасте до 18 лет. Таким образом, “Укрзалізниця” значительно снизит стоимость этой услуги для пассажиров, ведь раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей независимо от размера группы”, – добавили в пресс-службе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Энергетики локализовали возгорание на территории на Бурштынской ТЭС

11.11 / В правилах вовлечения граждан в развитие городской среды учтут интересы ежиков

07.07 / Россия отреагировала на обвинения в атаке на Республиканскую партию

21.07 / Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями в случае закупок оружия у Москвы

21.06 / В Кремле оценили планы США ввести новые санкции против России

15.05 / Яценюк: “Северный поток – 2” – антиевропейкий и антиукраинский проект. И лучший путь к справеливости – остановить его

21.07 / Администратора паблика «Омбудсмен полиции» выпустили из СИЗО

19.08 / «Росэлектроника» создает новые материалы для печатных плат

04.12 / Daily Mail – мальчик или девочка — Музей науки в Лондоне меняет экспозицию после критики за отсутствие упоминания о трансгендерах

01.09 / Пользователей Сети шокировал танец живота на школьной линейке в Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика