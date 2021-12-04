 

Волнистый боб и другие смелые трендовые стрижки для женщин старше 50 лет

04.12.2021, 21:32, Разное
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Стрижка помогает омолодить образ и выделить красивые черты лица. С помощью правильно подобранного имиджа можно выглядеть эффектно и оригинально. Стилисты сделали подборку популярных в этом году вариантов для волос, короткие прически снова на пике востребованности.

Трендово и смело

Многослойная стрижка на длинных волосах выглядит не просто эффектно, но и очень женственно. Пряди подчеркивают внешность и смягчают образ. Даже строгие деловые женщины с длинными волосами выглядят более мягко и естественно. В тренде сезона простота и минимализм, поэтому длинные пряди без челки будут красивым дополнением для любого стиля.

Прямой пробор акцентирует внимание на чертах лица и визуально уменьшает его. Даже тонкие и тусклые волосы в многослойной стрижке будут выглядеть пышными и объемными. Кстати, такой вариант отлично подойдет для пористых волос, которые нуждаются в сохранении естественного объема. Неровный срез помогает замаскировать тусклые и тонкие кончики.

Подчеркнуть стрижку можно натуральным тонированием или легким окрашиванием в технике балаяж, с помощью которого пряди будут выглядеть естественно.

Короткий и стильный

Волнистый боб сейчас на пике популярности. Стрижка отлично подходит женщинам в возрасте и хорошо омолаживает. Стилисты предлагают разные варианты, но топовым считается классический с ровным срезом. Такая стрижка с небольшим объемом за счет локонов добавляет образу драматичности и эффектности (главное фото).

Можно дополнить стрижку косой челкой, она хорошо скрывает угловатый лоб и смягчает черты лица. На прямых и тонких волосах боб также может сотворить настоящее чудо и сделать их более пышными и густыми. За счет многослойного среза достигается эффект пышности, пряди даже не требуют длительной укладки, достаточно просто расчесать их пальцами – и легкая ветреная укладка готова.

Выбор стрижки

Густые и плотные волосы будут интересно смотреться в стрижке кефаль. Многослойный срез подчеркнет длину и добавит немного пышности прядям. Обладательницам тонких и пористых прядей лучше обратить внимание на короткие стрижки, тем более что сейчас они популярны и считаются хитом сезона. Боб и пикси на разную длину помогут не только сделать волосы пышными, но и выделить их густоту, сделать более яркими и создать действительно уникальный вариант укладки. При выборе стрижки стилисты советуют обращать внимание на густоту волос и их текстуру.



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