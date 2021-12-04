 

Экипаж летевшего в Новосибирск самолета отстранили после ЧП с обледенением

04.12.2021, 21:26, Новости дня
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Российская авиакомпания S7 на время проверки отстранила от работы экипаж самолета рейсом Магадан – Новосибирск, попавшего в зону сильного обледенения, сообщили в компании.

«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов. Также на время расследования S7 Airlines ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана», – приводит РИА «Новости» комментарий компании.

В пятницу у летевшего в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, начал терять скорость и высоту из-за обледенения двигателей, но пилоты смогли стабилизировать самолет в ручном режиме и посадить его в Иркутске.

Ранее летевший из Благовещенска в Москву самолет Boeing-767 сел в аэропорту Красноярска из-за обледеневшего клапана двигателя.



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