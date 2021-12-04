Мнение: Условный характер свободы

На территории России почти полностью заблокировали Tor-браузер и большинство VPN-сервисов

Пишут, что в России власти заблокировали Тор. Новость вполне в духе времени – очередной кафкианский абсурдизм. Ведь Тор, по сути – это как раз специально разработанное средство… для обхода всех и всяческих блокировок! Спецбраузер “в сторону свободы”. Универсальная отмычка, пропуск в мир свободы от ограничений.

И вот теперь “внезапно” оказывается, что все и всяческие блокировки обходить, конечно, можно – но только в том случае, если власти это разрешают. Мне это больше всего напомнило старую хохму известного хохмача Станислава Белковского: “Да, мы обязательно придем к власти – но только если власти выпишут нам пропуск”.

UPD. Приятель Коля жалуется, что ему еще и Флибусту его родимую прикрыли – негде пиратские копии отечественной фантастики (он ничего другого не читает) скачивать. Думаю, пиратствовать дальше разрешат только при наличии специального куар-кода; без него – ни-ни!