 

Мнение: Условный характер свободы

04.12.2021, 21:16, Разное
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На территории России почти полностью заблокировали Tor-браузер и большинство VPN-сервисов

Пишут, что в России власти заблокировали Тор. Новость вполне в духе времени – очередной кафкианский абсурдизм. Ведь Тор, по сути – это как раз специально разработанное средство… для обхода всех и всяческих блокировок! Спецбраузер “в сторону свободы”. Универсальная отмычка, пропуск в мир свободы от ограничений.

И вот теперь “внезапно” оказывается, что все и всяческие блокировки обходить, конечно, можно – но только в том случае, если власти это разрешают. Мне это больше всего напомнило старую хохму известного хохмача Станислава Белковского: “Да, мы обязательно придем к власти – но только если власти выпишут нам пропуск”.

UPD. Приятель Коля жалуется, что ему еще и Флибусту его родимую прикрыли – негде пиратские копии отечественной фантастики (он ничего другого не читает) скачивать. Думаю, пиратствовать дальше разрешат только при наличии специального куар-кода; без него – ни-ни!

Источник: Размышления вольного социолога



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