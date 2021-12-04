Мнение: Письмо: “Что-то внутри хочет быть написанным”

Люди похожи на ботов намного больше, чем думают.

Стоило моему комментатору упомянуть толстовское “можешь не писать, не пиши”, несколько человек процитировали это в своих письмах с одинаковым нытьем. Одно я опубликовала, но вереница ноющих на эту тему теми же словами не стала меньше, а стала больше.

Народ, слова из дневника Толстого (“Если уж писать, то только тогда, когда не можешь не писать”)- не ваш уровень, это раз. И если вы повторяете одно и то же за другими, вы скорее всего бездарны в творчестве, это два. Главное что отличает творческого человека – это щепетильное отношение к чужим идеям. Творческому человеку интересно придумать что-то свое, оригинальное, на то он и творческий. А если вас не коробит повторять за другими одно и то же, вы не он.

Вот в этом письме автор пользуется моим символическим рядом, но пишет про Королеву так, будто пишет про свою служанку. И ее не смущает, что в самом слове “Королева” заложена необходимость почтения к этому.

plato_cave

Здравствуйте, Эволюция.

На волне писем про творчество надеюсь попасть на разбор.

У меня проблема та же, что и у других в ресурса творчества — поиск смысла и поиск вдохновения. Я пишу всю сознательную жизнь, в юности даже публиковалась в газетах, альманахах и сборниках. Тогда это были стихи и рассказы. Не скажу, что качественные (тексты соответствовали возрасту и уровню развития, образования), но меня искренне «несло», вдохновения было много. Это не был кайф, не было удовольствие, я скорее сравнила бы его с напряжением и ощущением, что в тебе что-то живет.

(Автор доказывает, что живущее в ней похоже на мое определение вдохновения, хотя жить в авторе может что угодно. Аддикция тоже живет, причем поглощает изнутри как огромный глист-солитер)

Пока не выпустишь его, пока не реализуешь в текст, очень конкретный, именно тот, что просится быть реализованным, покоя не будет, и заниматься ничем не получится. А вот когда реализуешь — тогда, конечно, кайф. Вдохновляло все — цвет неба на закате, звук поезда ночью, вид из окна электрички на ночные огни, чувства, конечно. Я тогда училась в другом городе, каждую неделю колесила туда-сюда, так что стимулов хватало.

(Если автора публиковали, возможно у нее были способности, хотя не факт, поскольку юных часто публикуют благодаря юному возрасту, как рисунки и поделки школьников выставляют скорее в поддержку. Если ее рассказы были хорошими, они должны были нравиться ее ровесникам, ровесники должны были просить показать еще и еще. Автор талантливых рассказов всегда почти пользуется популярностью в школе. И школьные сочинения она должна была писать значительно лучше других, по крайней мере на вольную тему, то есть литературные способности как и другие заметны по результату. Бывает ли так, что способности есть, а результат не заметен до поры до времени? Да, так тоже бывает, но в этом случае нельзя быть уверенным, что способности есть, надеяться можно. Уверенность в способностях = результат)

Потом я стала переезжать из города в город, пока не добралась до столицы. Творчество отошло в сторону, я занялась работой. Тема тоже для меня актуальная — я начала работать сразу после школы, совмещала с учебой и совмещала два пути — для денег и для души (журналистом), пока они не сошлись более-менее в одном. Сейчас я зарабатываю коммерческими текстами. То, что сначала было хобби — фотография — тоже приносит деньги, но мой возраст приближается к сорока, и я вижу, что в этих сферах для меня нет развития.

(Удивительно, что нет развития в журналистике, если на создании контента держится весь интернет и сейчас уже очень хорошо монетизируется. Скорее всего автор пишет занудно и у нее нет никаких интересных идей, поэтому она работает за маленькие деньги)

В какой-то момент я поняла, что все же хочу писать и что это, наверное, все-таки мой путь. Стремилась поднять свой уровень, получила еще два образования, ходила на курсы (в том числе целый годовой), читала книги по писательскому ремеслу, читала художественные книги, но по части отношения к ресурсу это было чистым штурманством. Вдохновение осталось в промежутке 18-21 год. В 27, 31, 36 я делала много для того, чтобы знать, понимать и уметь, но писать практически не получалось.

(У автора не получалось писать, но она решила, что писать – это ее путь. Все равно, что решить, что вам некто подходит потому, что он вам нравится. А вы ему? Вдохновение – это обратная связь ресурса, это свидетельство, что он вас выбрал. Штурманство автора было не в том, что она училась, это как раз хорошо. А в том, что она решила стать писателем в то время, как писать не получалось. Как Победители могут решить жениться на той, кто на них не смотрит, так и автор решила, что перекинет вдохновение через седло)

Нет, я, конечно, написала массу текстов: стихи, рассказы, сценарии, пытаюсь несколько лет писать роман. Но я не нахожу себя в своей прозе.

(Не ясно, что автор имеет в виду под “собой”, найденной в прозе как младенец в капусте, но главное, чтобы ваше творчество нравилось людям, у вас росло количество читателей и покупателей. Тогда можно сказать, что писать – это ваше)

Изредка на меня находит прежнее напряжение, я сажусь и пишу сцену, и это вроде бы неплохие сцены. Раз в полгода я пишу стихотворение — исключительно по вдохновению, но на них далеко не уедешь. У меня были кураторы, которые неплохо отзывались о моей работе. Я это стараюсь понимать не как корм короне, а как подтверждение перспективности текста. Но это мало помогает. Я так себя и свою Королеву заштурманила, что нет сил для творчества.

(“Своя Королева” бывает только в хорошо прокачанном ресурсе. Во всех остальных Королева – не ваша, она сама по себе и вы пытаетесь ее расположить и привлечь. Народ, не пользуйтесь символикой, если не понимаете ее, не хватайте)

Не понимаю, как выбраться из этой творческой ямы, в которой сижу уже много лет. Иногда и я думаю, что, может, действительно — «можешь не писать — не пиши», но ведь так много чего можно не делать и попросту умереть или деградировать. Все лучшее — здоровье, работа, дети, отношения — требует усилий.

(Кроме ваших усилий все перечисленное требует еще и возможностей, которые зависят от обратной связи. Не заставишь детей родиться, если вы бесплодны или вам не от кого родить. Не заставишь усилиями человека вступить в отношения с вами, если он не хочет. Не заставишь работодателя взять вас, если вы ему не подходите. Усилия надо прилагать в границах, а это значит, что вам должна быть открыта дверь, должно появиться красное поле, которое зависит от того, нравитесь вы или нет. Друзья, опишите автору, чем усилия вложенные в щипцы отличаются от усилий в красном поле)

К тому же, что-то внутри (я до сих пор уверена, что мои персонажи сами приходят ко мне и в лучшие моменты моей работы над текстом они сотрудничают со мной) хочет быть написанным.

(Чтобы такие приходы не были просто графоманией, ваши персонажи должны быть интересны не только вам, должно получаться нечто, интересное другим)

И извне тоже — я много лет связывала с писательством свое будущее, работала на это, училась, а теперь моя собственная Королева показывает мне неприличный жест.

(Видите, автор считает, что Королева у нее собственная, но ведет себя как проститутка. Как мужчины с плюсующими женщинами, не понимающие, что если женщина перманентно показывает фак, это не их женщина и уж точно не “собственная”, а посторонняя дама)

Мстит за то, что я ее объективировала. Конечно, это было ошибкой. Но как теперь эту ошибку разрулить? Как соблазнить себя на творчество?

Знаю точно, что ни алкоголь, ни вещества не помогают. Для писательства нужны ясный ум и отдохнувшее тело.

(И смирение в случае, если соблазнить Музу не выходит, и отсутствие щипцов, и уважение к творчеству, и желание придумать что-то, полезное другим, и отсутствие алчности и нетерпеливости, и очарованность чем-то в окружающем мире, фокус на этом, а не на себе. Сравните, друзья, это с правилами в ресурсе любви)

Спасибо вам большое!