Мнение: Тайваньские мосты, тонущее Тувалу и новый китайский пластик

1. На заглавной картинке так называемый Радужный мост в Магонге, на Тайване. Раньше мост был серым и скучным, но местные власти решили его весело подсветить, чтобы привлечь туристов.

Пока беспечные тайваньцы развешивают лампочки, в материковом Китае разрабатывают планы строительства двух морских мостов на Тайвань, через пролив шириной 130 километров. На месте властей Тайваня, пожалуй, я бы сильно встревожился. США ослабли, защищать Тайвань их от Китая американцы навряд ли решатся:

https://t.me/chinogram/3170

Мост на Тайвань уже в проекте и даже не один

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь 24 ноября подтвердила долгосрочные планы Китая по строительству транспортной инфраструктуры, соединяющей материк с Тайванем.

В провинции Фуцзянь «составлен предварительный технический план» строительства мостов Цзиньмэнь (в районе г. Сямэнь) и Мацзу (в северной части пролива). В прошлом году было закончено строительство автомобильно-железнодорожного моста через пролив Пинтань (рядом с городом Фучжоу). Этот мост в дальнейшем может стать как раз частью северного маршрута до Тайваня, в том числе ветки ж/д линии Пекин-Тайбэй, которая была заявлена в «Национальном плане комплексного планирования транспортной сети», опубликованном в феврале этого года (см. карту ниже).

Из-за сложных инженерно-геологических, а также погодных условий в проливе, выбранный маршрут должен максимально избегать пересечения сильных сейсмоопасных зон и активных разломов, а также максимально сократить длину маршрута, чтобы снизить стоимость проекта. На строительство моста Гонконг – Чжухай – Макао общей длиной 55 км только по официальным и скорее всего заниженным данным было потрачено ¥120 млрд.

Северный маршрут имеет кратчайшее расстояние по прямой линии (около 125 км), и соответственно самую низкую стоимость. Здесь никогда в истории не было крупного землетрясения силой более 7 баллов. Кроме того, столица Тайваня Тайбэй также находится на севере острова.

Но выбор только одного маршрута может вызвать дисбаланс в развитии острова. Поэтому в долгосрочном плане южный маршрут также необходим, хотя он и существенно длиннее (207 км по морю).

2. Семён Кофе, глава тувалианского МИДа, по примеру Греты Тунберг жалуется ООН, что его страну вот-вот затопит:

https://lenta.ru/news/2021/11/29/climate_move/

Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе, записавший обращение для климатического саммита ООН (Cop26), стоя по колено в воде, рассказал, что в случае затопления государства жители будут вынуждены переехать. <…>

Власти Тувалу рассматривают наихудший вариант развития событий из-за глобального потепления — территория острова будет затоплена мировым океаном и окажется непригодной для жизни. По словам Кофе, если это произойдет, Тувалу станет первым в мире государством, которое переедет из-за климатических катаклизмов. Около пяти тысяч жителей Тувалу уже переехали в Новую Зеландию. «На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства», — заявил Кофе.

В действительности, вероятно, дело обстоит несколько иначе. Существенного повышения уровня моря пока не произошло, а в Новую Зеландию население переезжает в поисках работы и лучшей доли. Не так уж приятна жизнь на «райских» островах.

Теоретически, если Тувалу всё-таки начнёт затапливать, международное сообщество может скинуться и подвезти дополнительного грунта на эти невысокие, небольшие острова (высота не более 5 м, общая площадь 26 км2). Вероятно, берегоукрепительные работы могут спасти Тувалу, как спасли от затопления те же Нидерланды.

Вот статья на Руксперте про Тувалу и его проблемы:

https://ruxpert.ru/Тувалу

3. Китайцы придумали как спасти мир от пластикового загрязнения:

https://lenta.ru/news/2021/11/30/sperm/

Китайские ученые из Тяньцзиньского университета решили заменить пластик спермой лосося. Исследователи создали экологически чистый аналог материала на основе ДНК рыб, пишет Euronews.

Специалисты совместили короткие нити ДНК спермы рыб с химическим веществом из растительного масла — получилось вещество гелеобразной консистенции, которому можно придать любую форму. Для застывания из материала удалили влагу с помощью сушки в вакуумной среде.

Исследователи отметили, что новый пластик прост в изготовлении, а его производство выделяет в атмосферу на 97 процентов меньше выбросов, чем выпуск традиционного. Кроме того, его можно легко и многократно перерабатывать. Для этого достаточно опустить изделие в воду — оно снова станет гидрогелем, пригодным для повторного использования.

Из подобного пластика ученые предлагают производить упаковку для техники и прочих вещей, которые необходимо хранить в сухом месте. Кроме того, исходным сырьем для экологически чистого материала могут стать отходы сельскохозяйственных культур, водоросли и бактерии.