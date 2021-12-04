Луценко: В 2019 году Зеленский и Ермак всячески уговаривали меня организовать передачу Цемаха РФ. Я отказался

Он прокомментировал выступление в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” полковника запаса Вооруженных сил Украины Романа Червинского, который руководил операцией по задержанию Цемаха на временно оккупированных территориях Украины. Луценко отметил, что во время этой спецоперации удалось вывезти ключевого свидетеля теракта со сбиванием малайзийского Boeing рейса MH17.

“Могу подтвердить две вещи: 1) голландская прокуратура рассматривала Цемаха как свидетеля, чей допрос был “максимально важным”; 2) как генпрокурор я довел это до сведения президента Зеленского в присутствии [тогдашнего главы ОПУ Андрея] Богдана и Ермака. Зеленский и Ермак всячески уговаривали меня организовать передачу Цемаха РФ. Я отказался. Ведь именно суд по МН17 – это путь [президента РФ Владимира] Путина в Гаагский трибунал”, – написал Луценко.

Он заявил, что через несколько дней после этого состоялся телефонный разговор с Зеленским.

“В истерической форме он снова потребовал отдать Цемаха Путину. Я снова отказался. На что Зеленский сказал, что тогда мои дни на должности – недолгие. Я сказал: сколько их ни есть, но до последнего я буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов и только после приговора – организация обмена. Вспоминаю это для того, чтобы подтвердить слова полковника Червинского: “В офисе… боятся ссориться с Россией. Там не один “крот”, а просто такая целая группа людей: [замглавы ОПУ Олег] Татаров, Ермак, [заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан] Демченко”, – заявил он.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1944658345733331

Контекст:

В эфире “Свободы слова Савика Шустера” 3 декабря Червинский заявил, что Цемах был ценным свидетелем в деле MH17. Он рассказал, как проходила операция по задержанию Цемаха. Также Червинский заявил, что его отстранили от руководства подразделением СБУ на следующий день после телефонного разговора Зеленского с Путиным.

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство.

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс “Бук”, из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был “доступным для следствия”. 40 депутатов Европарламента обратились к Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие.

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. “Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен”, – сказал он.

После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха.

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