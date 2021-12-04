 

“Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа”. Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу “Холостячка”

04.12.2021, 20:55, Новости дня
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“Вот эти все комментарии от абсолютно незнакомых людей меня глубоко удивляют. У меня нет привычки писать гадости незнакомым людям. Для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону. А вас благодарю, что нашли для меня время, завелись, как нужно, и выпустили ракету в комментариях”, – написала она в подписи под фото.

“Все, что вы видите во мне, – это не мое, это ваше. Мое – это то, что я вижу в вас”, – добавила певица и отметила, что, в свою очередь, не будет переходить на оскорбления.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

“Люди просто в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа и потрясающего сценарного хода от СТБ. От нас много чего скрыли, а показали то, что хотели показать – это ваш особенный взгляд на Диму, вашу страсть, идеализировали любовь, дабы в конце сделать вот такой нежданчик”, – написала под постом певицы truffle.bh.

Контекст:

30 октября Огневич рассказала в Instagram Stories, что после каждой церемонии роз на шоу “Холостячка”, когда она выгоняет одного из участников, получает много хейта в свою сторону.

Второй сезон шоу “Холостячка” на канале СТБ с участием Златы Огневич стартовал 17 сентября и завершился 3 декабря. В финал проекта прошли 37-летний бизнесмен из Львова Дмитрий Шевченко и 32-летний предприниматель из Киева Андрей Задворный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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