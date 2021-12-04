 

В Кении в результате падения автобуса в реку погибли по меньшей мере 24 человека

04.12.2021, 20:55, Новости дня
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Среди погибших 15 членов одной семьи, они направлялись на свадьбу пары старше 70 лет. Из-за произошедшего свадьба не состоялась.

Спасли 12 находившихся в автобусе людей, четыре из них – дети.

Издание отмечает, что число погибших может вырасти, так как не всех пассажиров достали из упавшего в воду автобуса. К поискам людей привлекли водолазов.

Местные журналисты опубликовали видео падения машины. На переправе через реку вброд автобус под водой съехал с трассы и завалился на левую сторону.

Three people die, eight rescued, while an unknown number of people still missing after waters swept a bus at Enziu River in Mwingi; Rescue efforts underway pic.twitter.com/krmYnnkMqa

— Nzau Terry (@TerryNzau) December 4, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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