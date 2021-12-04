 

В Херсоне задержали крымчанина, который хотел вывезти в оккупированый Крым психотропные вещества

04.12.2021, 20:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пограничники и полиция 3 декабря провели обыски в помещении в Херсоне.

“Во время обыска у гражданина Украины, жителя временно оккупированного Крыма, было выявлено более 2000 таблеток препарата UNIFED, которые содержат в себе психотропное вещество псевдоэфедрин, оборот которого ограничен и в отношении которого устанавливаются меры контроля”, – говорится в сообщении.

Мужчину задержали. По данным следствия, он планировал незаконно переместить таблетки через админграницу на территорию временно оккупированного Крыма и в дальнейшем использовать их для изготовления метамфетамина в целях сбыта.

В Херсонской областной полиции уточнили, что задержанный – 31-летний житель Крыма, который арендовал квартиру в Херсоне.

“Таблетки подозреваемый заказывал через Telegram-канал и получал с помощью почтовых перевозчиков. В дальнейшем мужчина собирался перенаправить запрещенные медицинские вещества на временно оккупированную территорию АР Крым, изготовить там из них метамфетамин и сбывать путем “закладок”, – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Правоохранители планируют ходатайстовать о его аресте.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / DE – «сложные вопросы остаются сложными» — нежелание Лондона и Парижа идти на уступки грозит брекситом без сделки

29.12 / Протодиакона Кураева лишили сана

20.01 / Обновленный Lada Largus Facelift появится в продаже в марте 2021 года

19.09 / Партия пенсионеров на выборах в заксобрание Приморья набирает 9,52%

17.11 / Институт детских омбудсменов поддержит Филатовскую больницу

10.11 / Десятый Ил-76 с российскими миротворцами вылетел в Карабах

23.10 / Трамп захотел поставить Иран «на верные рельсы»

14.07 / Навальный вызван на допрос по новому уголовному делу

12.03 / Экс-главком НАТО – только неуверенность в реакции США удерживает Китай от захвата Тайваня

07.02 / Явлинский резко раскритиковал Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика