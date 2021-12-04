В РФ предложили увеличить число детских и подростковых психиатров

В РФ не хватает детских и подростковых психиатров для улучшения ментального здоровья молодого поколения. Эту проблему на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ обозначила Наталья Треушникова из Москвы, занимающаяся в рамках проекта «вМесте» профилактикой подросткового суицида.

Вместе с Треушниковой свои проекты презентовали победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Так, Сергей Иевков из Санкт-Петербурга с проектом «Благотворительная больница» помогает бездомным и малоимущим, а также людям, которые не могут получить помощь от врачей в госучреждениях. Молодой человек организовал вакцинацию от коронавируса для людей без документов на уровне города. Сергей считает необходимым внести изменения в федеральное законодательство для упрощения процесса вакцинации в других регионах.

В Алтайском крае Анна Манойленко организовала сбор вещей для малоимущих и многодетных семей в рамках проекта «Добрые вещи». Каждый человек может принести вещь в хорошем состоянии и взять любую понравившуюся. Проект пользуется популярностью у жителей города. По мнению Анны, отдельное помещение позволит увеличить число благополучателей.

Анастасия Гилеева из Пермского края обозначила проблему доступности образования школьников с ограничениями по здоровью. В проекте «Особый случай» она создает качественный видеоконтент специальных адаптированных занятий для детей с ОВЗ. Автор инициативы предложила создать особые образовательные условия для каждого ребенка в пяти пилотных регионах.

В Республике Калмыкия помогают пожилым людям, ветеранам, маломобильным гражданам, одиноким и многодетным родителям в улучшении жилищных условий. В проекте «Отделка 08» Баин Аксенов делает ремонт, помогает привести в порядок ветхое жилье. Молодой человек отметил необходимость в машине, которая позволит оказывать помощь оперативнее.

С авторами проектов встретились первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Сергей Кириенко поддержал идеи по увеличению числа детских и подростковых психиатров и созданию особых образовательных условия для детей с ОВЗ. «У нас достаточное количество инструментов для самостоятельного решения вопросов. Просьба максимально использовать эту инфраструктуру, в ней еще много возможностей, которые не использованы. Нам крайне полезна обратная связь: каждую ситуацию в ручном режиме не решишь. Для меня важно понимать, какие институциональные решения еще важно создать. Обменивайтесь опытом, используйте наиболее удачные кейсы при возникающих вопросах», – сказал он финалистам премии.

В рмках форума Сергей Кириенко выступил также в студии-лектории общества «Знание», которое он назвал примером просветительского волонтерства. «Ведь главная задача лектора, учителя — передать знание следующему поколению», — сказал первый замглавы администрации президента.

Он добавил, что благодарит всех лекторов, преподавателей и учителей, которые посвятили себя просветительству. по его словам, за последние полгода на площадках общества «Знание» выступило более 7 тысяч лекторов, проведено более 15 тысяч лекций, но «Знание» не планирует останавливаться на достигнутом.

Кириенко отметил, что в отличие от других стран, в РФ у волонтерского движения нет возраста. «Волонтерство в РФ становится универсальным — им занимаются люди всех возрастов. Во всем мире волонтёрами становятся только студенты от 17 до 25 лет. Потом они заводят семьи, начинаются хлопоты, и многие возвращаются к волонтёрству только в серебряном возрасте. У нас иначе: в период пандемии люди в возрасте от 35 до 50 лет пришли помогать врачам, доставлять продукты, пошли в дома престарелых, к детям, в приют для животных. Количество серебряных волонтеров также увеличивается. Они активно принимают участие в волонтерской деятельности. Это более 30 тысяч неравнодушных людей, которые могут дать сто очков вперёд молодым коллегам. Меня очень радует, что волонтёрами становятся даже школьники — ребята в возрасте до 18 лет», — сказал Сергей Кириенко.

По его словам, раньше волонтерскому движению доверяли только 34% россиян. Сегодня это число выросло до 88%. Сергей Кириенко подчеркнул, что не знает ни одного общественного института, который бы пользовался таким же безоговорочным доверием.

Форум #МЫВМЕСТЕ проходит со 2 по 5 декабря. В дни проведения форума в студии Российского общества «Знание» перед аудиторией и зрителями онлайн-трансляции выступят более 20 экспертов в области благотворительности и волонтерства.