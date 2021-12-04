 

Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов на федеральном уровне

04.12.2021, 20:42, Новости дня
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в РФ на федеральном уровне, напомнив о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», – сообщил Гинцбург НТВ.

Он также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок. «Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», – отметил Гинцбург.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в Госдуме опровергли планы выдавать QR-коды по уровню антител.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте – для междугородных и международных перевозок. Рассмотрение проектов планируется на 16 декабря.



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