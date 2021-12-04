Мнение: С новой Альфой!

Честно говоря, тронут! Читатели блога действительно откликнулись, целительная волна донатов нахлынула на блог Сапожника – и я вижу, что в самом деле среди тех, кто отправил свои кровные, заработанные нелегким трудом, на этот раз много и тех, кто сделал это впервые. Огромная благодарность всем! Блог Сапожника будет жить! По крайней мере, пока… С пробоиной в борту, но – в надводном положении. Благодаря ВАМ!

Ура! Одна поправка, друзья: сегодня с ужасом обнаружил, что дал старые данные своей Альфа-карты. Даю правильные координаты.

Сбербанк 5469 3801 5613 2713

Альфа-банк 5559 4727 1179 9416

Тинькофф 5213 2438 1577 1751

Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

paypal.me/mrsapojnik

Вот такие дела.