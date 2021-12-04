 

Мнение: Дело Снидинова

04.12.2021, 20:30, Разное
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Относительно очередного дела с потенциальной выдачей бывшего ополченца на Украину.

1. Олег Снидинов на Донбассе с 2014 года, в одних источниках утверждают,  что воевал, в других, что не воевал и числился в составе разных "тыловых спецназов".
2. По Снидинову обнародованы документы https://drive.google.com/file/d/1_hrP1tceiVbshje8EY680lqGO0chk5OU/view указывающие на то, что до войны он отметился двойным убийством и изнасилованием. Уже во время войны прокуратура ЛНР обвиняла его в торговле наркотиками, грабежах и разбоях и т.д. и т.п.
3. В российском гражданстве ему еще до всей этой истории было отказано и российского паспорта он не имел.
Высылать его вроде как будут в ЛНР (в Красный Луч, по месту прописки) где собственно на него и заводилось уголовное дело.

Пара ремарок.

1. Несмотря на тяжесть выдвинутых обвинений в ЛНР, стоит помнить, что местная прокуратура ранее отмечалась в фабрикации уголовных дел и соучастием в бессудных убийствах (см. дело Беднова. где помимо Беднова были убиты без суда и следствия граждане РФ, за что никто ответственности не понес) или же последствия разгрома части руководства прокуратуры ЛНР действовавшей при Плотницком (последним "подвигом" было соучастие в фабрикации фейкового переворота в ЛНР, в результате которого был убит бывший премьер-министр ЛНР Цыпкалов, а спикер парламента ЛНР Карякин бежал в Ростов).

2. С моей точки зрения, на Украину вообще никого не надо высылать, даже уголовников. Любые отношения на государственном уровне с нацистским оккупационным режимом следует сворачивать. Лица с криминальным бэкграундом. сидеть должны либо здесь, либо в народных республиках. Тюрьмы и зоны для этого имеются. Возможности для передачи в республики есть. Правовые механизмы для рассмотрения уголовных дел по таким случаям также имеются. Соответственно, если накосячил в ЛНР и высылается в ЛНР, то большой проблемы не вижу. А вот если его хотят выслать на Украину, то да – проблема.

3. Сам факт участия лиц с криминальным прошлым в боевых действиях на Донбассе не является большим секретом. Например, часть уголовного элемента Шахтерска и Тореза поддерживала или даже напрямую вступила в карательный батальон "Шахтерск" (позднее "Торнадо" и сопутствующие ему похождения Руслана Онищенко ака. любитель анальных утех Абельмас). С другой стороны, часть уголовников поддержала местных ополченцев, помогая с ГСМ и машинами, рассчитывая после войны получить доступ к "черным копанкам" принадлежавшим сыну Януковича (с этим не обломилось). Вписался в новую действительность и местный криминальный "авторитет" Юра Енакиевский. И т.п. Само собой и в действующей армии были лица с пятнами в биографии (помнится, в 2014-м году во время поездки в Краснодон и Новосветловку нас с коллегами сопровождали ополченцы, которые в РФ находились в розыске за контрабанду или что-то подобное, что они сами особо и не скрывали, да и тот же 105-й до войны также соприкасался с контрабандой). Тут на мой взгляд вопрос заключается в том, искупил ли на фронте свои прошлые грехи и не совершал ли новых. Если искупил и более не косячил, то на довоенное прошлое мне как-то положить с прибором – пользой искупил, а вот если прикрываясь формой продолжил заниматься криминальной деятельностью (живя по принципу – кому война, кому мать родна), то жалеть таких деятелей нечего. Собственно, не зря в 2014-м году по распоряжению Стрелкова расстреливали мародеров (я бы даже сказал, недостаточно эту практику применяли с учетом разгула бандитизма и мародерства) – война это не повод забывать о законности. Для определенных поступков даже военное время и чрезвычайка не может служить оправданием. Даже в условиях фактического отсутствия государства. Ну а так, надо каждый отдельный случай разбирать.

Соответственно, вопрос отношения к делу Снидинову решается путем установки фактов его реального боевого пути, а также достоверности опубликованных обвинений со стороны прокуратуры ЛНР. Если обвинения правдивы, то должен сидеть. В ЛНР.

У знакомых из ДНР и ЛНР кто продолжает службу в ВС ЛДНР или же в органах, кого спрашивал про Снидинова, никто каких-то внятных данных о его боевом пути (если таковой был) ничего сказать не смог. Также как и подтвердить/опровергнуть достоверность выдвинутых обвинений.

Источник: Colonel Cassad



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