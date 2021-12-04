Мнение: Укрупнение

Число муниципалитетов в России будут укрупнять, а местных чиновников и депутатов увольнять. Это произойдет, сообщил близкий к Госдуме источник, после принятия поправок в закон о местном самоуправлении, которые разрабатываются и планируется внести в новом году. Депутаты утверждают, что «реформа назрела». Однако эксперты опасаются, что вместе с сокращением числа чиновников и депутатов могут быть закрыты малокомплектные школы и небольшие больницы, что вызовет социальное напряжение.

Не нужно ничего опасаться. Именно для этого всё и задумано. Стягивание населения в крупные города и агломерирование территорий — ключевой подход Четвертой промышленной революции как ее понимают фашизоидные глобалисты вроде Шваба и их туземных представителей вроде Кудрина, Грефа и иных, продвигающих проект создания агломераций в России как составную часть общеглобального проекта «200 агломераций».

Смысл мероприятий — создание невыносимых условий жизни для людей «в глубинке» и принуждение их к переселению в крупные населенные пункты, которые в силу невозможности выдерживать избыточное демографическое давление будут сбрасывать уже свое население в сторону крупных мегаполисов. Мегаполисы же, проводя «реновацию», создают уже сегодня клеточное пространство, в которое можно будет упаковывать огромные массы людей. Понятно, что компактно расположенным населением, которое поголовно оцифровано и заклеймено, управлять не в пример проще. То, что гигантские территории будут брошены и опустынены, никого не беспокоит. Власть — высшая ценность, а власть без контроля невозможна. Контролировать же людей, распределенных по поверхности и вооруженных технологиями автономного проживания, непросто. Поэтому решение выглядит очевидным — согнать всех в резервации, ограничивая возможности выхода из них.

«Старая» экономика в таких условиях теряет смысл. Поэтому пропадает необходимость в сложной стратификации общества, выделения из него среднего класса, как потребительской базы прежней модели экономики. Экономика из экономики потребления переформатируется в экономику распределения, где цифровое ранжирование становится основой для количественных показателей системы распределения благ.

Люди, которые измеряют устойчивость той или иной системы в показателях доходности и прибыли, уверены, что такая система невозможна, так как не генерирует прибыль. Их ошибка заключается в том, что для глобальных группировок прибыль, доходность и иные показатели, важные на микроуровне, не играют никакой роли. Ключевой показатель — власть. Власть и контроль. Эффективность такой системы измеряется только этими показателями.

В этом смысле вопрос о переформатировании экономики и отказа от прибыли, как критерия эффективности, становится техническим. Очень сложным по исполнению, но вполне рациональным с точки зрения мотивации.

Для «обычных» людей все это, безусловно, становится жизненной катастрофой. Они все без исключения теряют качество жизни. Но кого интересует мнение заключенных концлагеря? Они живут только для того, чтобы стать набивкой для матраса и превратится в дым из трубы. Для лагерной администрации ценность конкретного заключенного равна абсолютному нулю.

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