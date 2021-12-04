Мнение: Предновогодний слив

Не так давно я обещала написать, как остановить слив от измены, который остается в поле, даже если вы прекратили отношения с любовником.

Но мне стали приходить такие письма с описанием сливов, что я поняла, насколько сложна эта тема для большинства. Коротко не объяснишь.

Например, мои слова, что слив уменьшается любовью того, с кем вы изменяете, многие люди совсем не понимают.

Они не видят никакой связи между любовью любовника и компенсацией слива.

Более того.

Им кажется, что если любовник был равнодушен, а дело произошло по пьянке, например, на новогоднем корпоративе, то слив это маленький в отличие от свидания с влюбленным мужчиной.

Хотя все наоборот. (Понятно почему?)

Новогодние корпоративы скоро многим предстоят, несмотря на ковид.

Поэтому стоит обсудить тему предновогодних сливов.

Представьте себе: пьянка на кооперативе, коллега, которому эта женщина никогда не нравилась как женщина и он ее ни разу не рассматривал как романтический объект. Все набрались, телесно сблизились, обнимались, потом самые разумные и трезвые отчалили домой, а оставшиеся продолжили выпивать и разделились на вынужденные пары. Коллега предпочел бы другую, но она обнималась с более симпатичным коллегой, поэтому ему досталась наша женщина и вскоре произошел быстрый секс. Где-то, в туалете, под лестницей, под столом, чем более дикое место, тем хуже для женщины.

У женщины семья, муж, который остался с детьми, чтобы жена могла посетить корпоратив, и когда она возвращается домой, ее разрывают противоречивые чувства. С одной стороны ее как бы “уносит” из-за нарушения табу. Многие люди испытывают эйфорию, когда нарушают правила, им кажется, что правила – это не защита их, а рабские оковы, и они чувствуют драйв от “свободы”. С другой стороны ей противно от слива и тревожно, мучает здоровое чувство вины. Но она выбирает драйв, поскольку это куда более приятное чувство. Она фокусируется на том, что “открыла свою сексуальность”, “сняла тапки”, “прикурила” и другие глупости, которыми кормится корона, когда надо оправдать свой слив. Женщина необычайно нежна с мужем и муж говорит ей, что удивлен тем, какая она вдруг сексуальная. И ей приятно думать, что “левак укрепляет брак”. В понедельник она видит коллегу, который прячет глаза, и ей опять становиться противно на какой-то момент, но потом она решает считать, что он так же возбужден и потрясен их безобразием как она, поэтому смущен. Или ей начинает казаться, что он немного подавлен фиаско, потому что секс в таком сильном опьянении – сложный трюк. И она хочет дать ему шанс на вторую попытку. А потом она думает, что вдруг ему неприятно вспоминать произошедшее. Ее качает, мысли вдалеке от работы, в душе – конфликт. И она решает относиться к этому так, будто ничего не было. В конце концов коллега ей не нужен, она ему не нужна, значит произошла мелочь, нельзя дать этой мелочи портить себе настроение.

Так слив остается в поле и это совсем не мелочь, это довольно опасная воронка, из-за которой в поле автора начнется деформация, в связанных ресурсах, то есть в любви, в семье, в сексе, в имидже, в работе, в экономике. Вот сколько ресурсов пострадают из-за одной пьяной глупости, а главное от того, что женщина не смогла правильно осознать и компенсировать свой слив.

Иногда женщины интуитивно чувствуют, что они унижены равнодушием того, кому слили себя и мужа, и пытаются развивать отношения, в надежде вырастить свою значимость. Но это сливает их все больше и воронка становится еще шире и опасней.

И всех без исключения женщин подводит в этом случае корона равенства.

Они представляют себя женатым мужчиной, который переспал на корпоративе с коллегой, и им кажется, что с ним никакого слива не произошло, а значит и у них тоже нет.

Слива у мужчины в таком случае действительно нет, за исключением нескольких случаев:

1) между ним и женщиной-коллегой – пропасть по ОЗ или по служебному статусу, в пользу мужчины,

2) у него любящая жена, намного красивей этой коллеги,

3) он домогался к коллеге, умолял ее и еле-еле уговорил.

Вот в этих случаях у женатого мужчины тоже слив. (Почему?) А без этого только косяк перед женой, что тоже плохо, но слив + косяк намного хуже.

Если же все это касалось женщины, ее слив намного больше. (Почему?)

А многие авторы почему-то считают, что если супруг очень любит, то слив меньше.

Намного больше! (Почему?)

Многие думают, что их слив уменьшают косяки супруга, то есть когда он плохо относится. Нет, косяки супруга могут уменьшать их косяк, а слив нет. (Почему?)

Корона равенства слив тоже не уменьшает, а увеличивает. (Почему?)

Если спрятать слив от себя, то он не уменьшится, а будет расти. (Почему?)

Слив надо осознавать очень четко и ясно и в этом случае его можно будет уменьшить, а со временем совсем закрыть воронку. (Кто-то понимает, как закрывать?)

Я помню, что большинство пока плохо себе представляют, что делает слив в поле, я это скоро опишу в картинках. Но если кто-то из моих комментаторов без лишних эмоций и без передергиваний может рассказать, что происходит после слива, попробуйте. Но не хватайтесь сразу за этот вопрос, ответьте сначала на все остальные.