 

Марина Федункив преобразилась с помощью оригинальных медицинских процедур

04.12.2021, 20:14, Разное
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Популярная актриса Марина Федункив на днях прошла курс эстетических медицинских процедур, вследствие которого смогла существенно улучшить собственную внешность. Примечательно, что метаморфозы удалось добиться без хирургического вмешательства.
Известно, что стоимость всех манипуляций составила более 100 тысяч рублей. Лечащим врачом телезвезды, представляющей клинику эстетической медицины, был размещен фотоснимок преображения в сети. Изображение медик сопроводила соответствующим комментарием: “Вот результат нашей работы с любимой Мариночкой! Были проведены следующие процедуры: стройное лицо, безоперационное уменьшение носа и программа “стройный силуэт””.
Изображение взято с: [email protected]_phedunkiv
Особенный эффект на пользователей произвел итог процедуры, включающей безоперационную коррекцию носа. Согласно пояснений врача, последняя стала результатом дренажной мезотерапии, в ходе которой была выведена лишняя вода и уменьшен кончик носа.

Источник: www.kp.ru



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